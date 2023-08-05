أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات

(For Rent)
|إذا كنت تسافر بشكل متكرر ، فلا مفر من زيارة مطار القاهرة الدولي. لحسن الحظ ، تقدم شركتنا خدمات ليموزين المطار التي ستمنحك الراحة والرفاهية على طريق المطار دون أي متاعب أو مجهود. للحجز والاستفسار| 01101737711 -01121759535 مواعيد العمل يوميا من 10 صباحا حتى 6 مساءا /
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ahmed kamel
|Telephone:
|01101737711
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|اول عباس العقاد- مدينه نصر
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|1,000 Pound
|Posting Date:
|5/8/2023
|Ad Number:
|2239994
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
1,000 Pound
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