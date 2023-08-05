أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات

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Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات - in Cairo Egypt

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إذا كنت تسافر بشكل متكرر ، فلا مفر من زيارة مطار القاهرة الدولي. لحسن الحظ ، تقدم شركتنا خدمات ليموزين المطار التي ستمنحك الراحة والرفاهية على طريق المطار دون أي متاعب أو مجهود. للحجز والاستفسار | 01101737711 - 01121759535 /
Contact The Advertiser:
Contact Name: ahmed kamel
Telephone: 01101737711

Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
Location: اول عباس العقاد- مدينه نصر
Cairo -

Egypt
Ad Information:
Price: 1,000 Pound
Posting Date: 5/8/2023
Ad Number: 2239993
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Posting Date
Ad Photo: شركةنقل سياحي.استئجار باص مرسيدس - in Cairo Egypt

شركةنقل سياحي.استئجار باص مرسيدس

(For Rent)

- in Cairo Egypt

استئجر باص مرسيدس فئة 50راكب للرحلات الصيفيه للسفر خارج القاهرة ورحلات (مرسي علم, الاسكندريه, مرسي م.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار هيونداي النترا CN7 - in Cairo Egypt

ايجار هيونداي النترا CN7

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ارخص سياره في مصر هيونداي النترا CN7 بسعر لا يقارن في مصر .هيونداي انترا الشكل الجديد في القا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: خدمه ليموزين مطار في مصر - in Cairo Egypt

خدمه ليموزين مطار في مصر

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مطار, ولذلك تستطيع استئجار اي نوع سياره لنقلك من المطار الي اي فندق او مكان او محافظه .
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات - in Cairo Egypt

أرخص ايجار ليموزين فى مصر _ ايجار ليموزين مطارات

(For Rent)

- in Cairo Egypt

إذا كنت تسافر بشكل متكرر ، فلا مفر من زيارة مطار القاهرة الدولي. لحسن الحظ ، تقدم شركتنا خدمات ليموز.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ط§ظٹط¬ط§ط± ط³ظٹط§ط±ط§طھ ظ…ط±ط³ظٹط¯ط³ ظپظٹ ط§ظ„ظ‚ط§ظ‡ط±ط© - in Cairo Egypt

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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ليموزين مصر | ايجار ليموزين مرسيدس ايجار مرسيدس في مصر سيارات فاخمه موديل حديث بالسائق إيجار يومي ا.
Location:

Cairo - Egypt

4,000 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ليموزين المطار - ايجار سيارات بالسائق من مطار القاهرة - in Cairo Egypt

ليموزين المطار - ايجار سيارات بالسائق من مطار القاهرة

(For Rent)

- in Cairo Egypt

Tourist transport company | إيجار ليموزين تتميز خدمة ليموزين مطار القاهرة شركة كايرو بالعديد من الفو.
Location:

Cairo - Egypt

900 Pound

5/8/2023
Ad Photo: ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه - in Cairo Egypt

ايجار باص (مرسيدس_شيفورليه_يوتينج) بعروض مميزه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

يمكن تأجير الباص للرحلات داخل القاهره لزياره المعالم الاثريه والاماكن الترفيهيه مع عائلتك واصدقائك ب.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/8/2023
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(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين اتوبيس مرسيدس لرحلات لدينا سائقين علي مستوي من الكفاءة والخبرة ودراية واسعة بكافة الطر.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

4/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار سيارات سياحية - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار سيارات سياحية

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار سيارات فى مصر #تاجيرسيارات #ايجارسيارات #شركة ايجار سيارات سياحية #سيارات للايجار#ليموزين مطا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحى -ايجار اتوبيس 33 -ايجار فانات ليموزين مطار - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار اتوبيس 33 -ايجار فانات ليموزين مطار

(For Rent)

- in Cairo Egypt

شركة نقل سياحى -ايجار حافلات سياحية #ايجار النقل السياحى فى مصر #ارخص سعر ايجار #نقل سياحي #أخبار ال.
Location:

Cairo - Egypt

1,100,092,199 Pound

3/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي|تويوتا كوستر رحلات| - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي|تويوتا كوستر رحلات|

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تاجير باص كوستر لرحلات السخنة و شرم الشيخ و الغردقة ب افضل سعر للايجار في مصر بالتالي توفر لكم شركةل.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه - in Cairo Egypt

باص مرسيدس 50 راكب للقيام برحلات ممتعه

(For Rent)

- in Cairo Egypt

تمتع برحلات اليوم الواجد واستمتع برؤيه العديد من الاماكن السياحيه – مصر مليئه بالعديد من الاماكن الس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

3/8/2023
Ad Photo: ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي - in Cairo Egypt

ايجار تويوتا كوستر 21 راكب للنقل السياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

,ايجار كوستر سياحي بارخص الاسعار استأجر باص سياحي لجميع الرحلات والتنقلات 01119920103 احجز باص كوس.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: شركة نقل سياحي هيواندي اتش وان - in Cairo Egypt

شركة نقل سياحي هيواندي اتش وان

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ليموزين مصر تأجير فان اتش وان يحمل 7او 8راكب لجميع خدمات اليموزين بالتالى وتوصيلات المطارات وا.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
Ad Photo: ايجاراتوبيس 33.شركةنقل سياحي - in Cairo Egypt

ايجاراتوبيس 33.شركةنقل سياحي

(For Rent)

- in Cairo Egypt

ايجار ميني باص, ايجار باص سياحي, ايجار ميني باص 25 راكب, ايجار اتوبيس سياحي, بالتالي ايجار اتوبيس سي.
Location:

Cairo - Egypt

1,000 Pound

2/8/2023
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