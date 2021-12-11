(للإيجار)
|تأجير تويوتا هاى اس الشكل الجديد أرخص إيجار تويوتا هاى اس فى مصر الآن مع شركة ليموزين مصر|01101747711. تقدم شركة ليموزين مصر تأجير تويوتا هاى اس باأفضل الأسعار و الخصومات المقدمة من الشركة. كما أن الشركة توافر إيجار الميكروباص بكافة أنواع خدمات النقل و الخدمة ذات الجودة العالية. يتمتع إيجار ميكروباص تويوتا هاى اس بالعديد من المميزات للنقل السياحى و السفر. كما أن يمكن إيجار الميكروباص لجميع أنواع الرحلات و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|700 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114778
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