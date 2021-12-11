أرخص إيجارمينى باص ميتسوبيشى فى مصر

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صورة الاعلان: أرخص إيجارمينى باص ميتسوبيشى فى مصر - في القاهرة مصر

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تأجير باص ميتسوبيشى أحدث موديل 2022 إيجارمينى باص متيسوبيشى 28 راكب أحدث موديل 2022 مع شركة ليموزين مصر|01101747711. أجر مينى باص 28 راكب لجميع أنواع الرحلات و السفر داخل و خارج القاهرة باأفضل الأسعار و الخصومات المقدمة من شركة ليموزين مصر. كذلك تقدم شركة ليموزين مصر إيجار باص ميتسوبيشى بأفضل الخدمات و الأمكانيات العالية باأقل الأسعار الموجودة فى السوق المصرى. كما أن يمكن استخدام الباص فى الذهاب للرحلات السياحية و العائلية و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية. يوجد رحلات للسفر فى :(الأس
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ليموزين مصر
التليفون: 01101555356

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العنوان: 7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 900 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114777
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(للإيجار)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

7/12/2021
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(مطلوب للإيجار)

- في القاهرة مصر

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القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

4/12/2021
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- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,400 جنيه

1/12/2021
صورة الاعلان: ايجار احدث سيارات لاند كروزر 2022 - في القاهرة مصر

ايجار احدث سيارات لاند كروزر 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير لاند كروزر الجديده 2022 بافضل اسعار ايجار ليموزين للاداء القوى على الطرق الصعبه ؛ لانها تصنف م.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

29/11/2021
صورة الاعلان: ايجار ميكروباص تويوتا 14 راكب فى مصر - في القاهرة مصر

ايجار ميكروباص تويوتا 14 راكب فى مصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

تأجير ميكروباص تويوتا هاي اس 14 فرد لحضور المناسبات العائليه وسفريات الاسريه لزياره كل الاماكن السي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: تأجير اتوبيسات 50 راكب لشرم الشيخ - في القاهرة مصر

تأجير اتوبيسات 50 راكب لشرم الشيخ

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار باصات 50 راكب فئه 500/600 سياحيه احدث موديلات للرحلات اليوميه وعمل جولات سياحيه داخل القاهره ل.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

22/11/2021
صورة الاعلان: ايجار ليموزين لاند كروزر 2022 - في القاهرة مصر

ايجار ليموزين لاند كروزر 2022

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار ليموزين لاند كروزر 2022 تأجير لاند كروزر الجديده 2022 بافضل اسعار ايجار ليموزين للاداء القوى ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/11/2021
صورة الاعلان: الألماني كلام تانى . اسعار ومواصفات ايجار مرسيدس فيانو العائليه - في القاهرة مصر

الألماني كلام تانى . اسعار ومواصفات ايجار مرسيدس فيانو العائليه

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لذلك ايجار فان مرسيدس فيانو تأجير مرسيدس فيانو العائليه بأقل الاسعار بالتالى استئجار احدث موديلات .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

20/11/2021
صورة الاعلان: ايجار باص مرسيدس 500 _ 600 - في القاهرة مصر

ايجار باص مرسيدس 500 _ 600

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

استئجار باصات 500-600 لجميع انواع الرحلات و السفر داخل و خارج القاهرة و للترفيه و التنزه و لجميع انو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

18/11/2021
صورة الاعلان: ايجار تويوتا كوستر 24 راكب - في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر 24 راكب

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

ايجار تويوتا كوستر 24 راكب للرحلات والفسح العائلية وللاصدقاء داخل وخارج القاهرة بمميزات خاصة وتقنيات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 جنيه

16/11/2021
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