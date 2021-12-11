أرخص إيجارمينى باص ميتسوبيشى فى مصر

(للإيجار)
|تأجير باص ميتسوبيشى أحدث موديل 2022 إيجارمينى باص متيسوبيشى 28 راكب أحدث موديل 2022 مع شركة ليموزين مصر|01101747711. أجر مينى باص 28 راكب لجميع أنواع الرحلات و السفر داخل و خارج القاهرة باأفضل الأسعار و الخصومات المقدمة من شركة ليموزين مصر. كذلك تقدم شركة ليموزين مصر إيجار باص ميتسوبيشى بأفضل الخدمات و الأمكانيات العالية باأقل الأسعار الموجودة فى السوق المصرى. كما أن يمكن استخدام الباص فى الذهاب للرحلات السياحية و العائلية و السفر فى جميع أنحاء جهمورية مصر العربية. يوجد رحلات للسفر فى :(الأس
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ليموزين مصر
|التليفون:
|01101555356
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|العنوان:
|7شارع محمد الجمل عباس العقاد مدينه نصر اول القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|900 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114777
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