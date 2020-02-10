أرخص أسعار السجاد التركي من المصنع مباشرة أسعارنا تبدأ من 4 دولار

سجاد صناعة تركية .اسطنبول تعلن شركة هيتاش للتصنيع وتصدير السجاد والموكيت التركي عن طرح عروضينا للسجاد الأقل بالسوق التركى من مصعنا مباشرا بالمواصفات العالمية والأوروبية .وبأسعار مناسبة الاقل بالسوق التركى جميع أنواع السجاد ارضيات - موكيت تركي بمواصفات أوروبية للمساجد والقاعات والفنادق والقصور والفلل والمكاتب والشركات خامات متعددة تصاميم جديده ، توجد إمكانيه التصنيع على حسب تصميم العميل سجاد يدوي والألي أشكال عصرية حديثة - سجاد حرير والموكيت ، كفر السجاد ، سجادة الصلاة ،