(للبيع)
|أرخص أسعار الرخام الصناعي التركي كوريان من المصنع مباشرا الرخام التركي .أسطنبول تعلن شركة هيتاش للتصنيع وتصدير الرخام الصناعي كوريان CORİAN عن طرح عروضينا بيع جميع أنواع الرخام الطبيعي والصناعي كتل و مفصل موغلا وافيون وبليجك ودينزلي من المصنع فوراً لتصدير مون ستون جميع الأشكال وجميع المقاسات والأرخص سعر في الأسواق نقدم أعلى مستوى من الرخام الصناعي بأعلى جودة وأشكال تناسب جميع الأذوق كوريان هنكس تركي وب الرخام الدولميتي - الرخام العقيقي - رخام حجر حية - رخام ترافرتين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|HİTAŞ MADENCİLİK A.Ş.مصنع هيتاش للرخام
|التليفون:
|00905075782491
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|العنوان:
|Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|20 دولار
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2020
|رقم الإعلان:
|2054665
4 دولار
5 دولار