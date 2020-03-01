أرخص أسعار الرخام الصناعي التركي كوريان من المصنع مباشرا

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صورة الاعلان: أرخص أسعار الرخام الصناعي التركي كوريان من المصنع مباشرا - في إسطنبول تركيا

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أرخص أسعار الرخام الصناعي التركي كوريان من المصنع مباشرا الرخام التركي .أسطنبول تعلن شركة هيتاش للتصنيع وتصدير الرخام الصناعي كوريان CORİAN عن طرح عروضينا بيع جميع أنواع الرخام الطبيعي والصناعي كتل و مفصل موغلا وافيون وبليجك ودينزلي من المصنع فوراً لتصدير مون ستون جميع الأشكال وجميع المقاسات والأرخص سعر في الأسواق نقدم أعلى مستوى من الرخام الصناعي بأعلى جودة وأشكال تناسب جميع الأذوق كوريان هنكس تركي وب الرخام الدولميتي - الرخام العقيقي - رخام حجر حية - رخام ترافرتين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: HİTAŞ MADENCİLİK A.Ş.مصنع هيتاش للرخام
التليفون: 00905075782491

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العنوان: Yüksek Kaldırım Caddesi Terim Han No: 43 Kat 2 Karaköy-Beyoğlu-İstanbul- istanbul
إسطنبول -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 20 دولار
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054665
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أرخص أسعار السجاد التركي من المصنع مباشرة أسعارنا تبدأ من 4 دولار

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

اسطنبول تعلن شركة هيتاش للتصنيع وتصدير السجاد والموكيت التركي عن طرح عروضينا للسجاد الأقل بالسوق الت.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

4 دولار

1/3/2020
صورة الاعلان: للبيع السياج العشبي والعشب الصناعي التركي من المصنع مباشرا - في إسطنبول تركيا

للبيع السياج العشبي والعشب الصناعي التركي من المصنع مباشرا

(للبيع)

- في إسطنبول تركيا

السياج الأخضر الأسلاك المجلفنة أو البلاستيكية المطلية بـ 1.6 مم عشب عشبي غير القابل للصدأ يستخدما لج.
العنوان:

إسطنبول - تركيا
القسم: 

5 دولار

1/3/2020
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