أخصائي جوده خبره في صناعه التمور والمكسرات والتوابل فورا للسعوديه

فوراً لكبرى الشركات المتخصصه في صناعة الأغذية بالسعوديه: #أخصائ_جوده( (#Quality_in_charge *** الشروط : -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال صناعه المكسرات والتوابل والبقوليات والتمور في الشركات الكبري -السن لايزيد عن 30 سنة -إجادة اللغة الإنجليزية المميزات : راتب مميز يحدد في المقابلة الشخصية للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية مع ذكر الوظيفه المقدم عليها فى الsubject علي jobs@forbusinesseg.com للتواصل 01098206020