أخصائي جوده خبره في صناعه التمور والمكسرات والتوابل فورا للسعوديه

(فرصة عمل)
|فوراً لكبرى الشركات المتخصصه في صناعة الأغذية بالسعوديه: #أخصائ_جوده( (#Quality_in_charge *** الشروط : -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال صناعه المكسرات والتوابل والبقوليات والتمور في الشركات الكبري -السن لايزيد عن 30 سنة -إجادة اللغة الإنجليزية المميزات : راتب مميز يحدد في المقابلة الشخصية للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية مع ذكر الوظيفه المقدم عليها فى الsubject علي jobs@forbusinesseg.com للتواصل 01098206020
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركه فوربزنس
|التليفون:
|01098206020
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|العنوان:
|6 ش جمال سالم من مصدق الدقي- الدقي
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094429
7,000 جنيه
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