أخصائي جوده خبره في صناعه التمور والمكسرات والتوابل فورا للسعوديه

(فرصة عمل)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
فوراً لكبرى الشركات المتخصصه في صناعة الأغذية بالسعوديه: #أخصائ_جوده( (#Quality_in_charge *** الشروط : -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال صناعه المكسرات والتوابل والبقوليات والتمور في الشركات الكبري -السن لايزيد عن 30 سنة -إجادة اللغة الإنجليزية المميزات : راتب مميز يحدد في المقابلة الشخصية للمهتمين بالسفر برجاء ارسال السيرة الذاتية وصورة شخصية مع ذكر الوظيفه المقدم عليها فى الsubject علي jobs@forbusinesseg.com للتواصل 01098206020
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركه فوربزنس
التليفون: 01098206020

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 6 ش جمال سالم من مصدق الدقي- الدقي
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094429
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مدير التزام ومخاطر - في الجيزة مصر

مدير التزام ومخاطر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب مدير التزام ومخاطر لشركه كبري بالقاهره خبرة لا تقل عن عشر سنوات فى البنوك و الشركات المالية و.
العنوان:

الجيزة - مصر

7,000 جنيه

2/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير إنتاج لمصنع بالسعودية - في الجيزة مصر

مطلوب مدير إنتاج لمصنع بالسعودية

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

•مدير إنتاج بالشروط التالية : خبرة لا تقل عن 5 سنوات في الادارة والتشغيل **المميزات : •راتب مجز.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

18/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

15/4/2021
صورة الاعلان: wanted to work from egypt - في الجيزة مصر

wanted to work from egypt

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seekiSecretary Requirements: -The workplace is in E.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

8/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب للعمل من مصر - في الجيزة مصر

مطلوب للعمل من مصر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

A leading company in retail (fashion) in UAE is seeking to hire new candidates for its new store in .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/4/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لأسطبل خيل بالسعوديه ( جده ) : مدرب خيل أو مدربه خيل بالشروط الأتيه : لا يزيد السن عن 35 سنه.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

22/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب مدير انتاج_مدير مشتريات لكبرى مصانع المنظفات والكيماويات ب6 اكتوبر - في الجيزة مصر

مطلوب مدير انتاج_مدير مشتريات لكبرى مصانع المنظفات والكيماويات ب6 اكتوبر

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

عاجل مطلوب لكبرى مصانع المنظفات والكيماويات بمنطقة 6 اكتوبر 1 ـ مدير انتاج شرط اساسى خبرة فى مصانع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

17/3/2021
صورة الاعلان: مطلوب للسفر للسعوديه - في الجيزة مصر

مطلوب للسفر للسعوديه

(فرصة عمل)

- في الجيزة مصر

مطلوب لكبرى مكاتب الاستشارات الهندسية السعوديه جميع انحاء المملكة :. مسئول موارد بشرية وشئون عاملين .
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

11/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager