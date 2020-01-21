أخصائي تخاطب خبره 15 سنه مابين مصر والخليج

(فرصة عمل)
|أخصائي تخاطب خبره 15 سنه في المجال مابين مصر والسعودية ( خمس سنوات في مصر و 10 سنوات في السعودية ) ومحاضر معتمد من محافظة القاهره وحاصل على دبلومه تخاطب ودبلومه تربية خاصة جامعة عين شمس وحاليا باحث ماجستير في التربية الخاصة - جلسات فرديه لجميع الأعمار - جميع اضطرابات التخاطب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|أخصائي تخاطب
|التليفون:
|01287404114
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|- جسر السويس
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|21/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050009
111,111 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 ريال
1 ريال
4,500 ريال
1 ريال
111,111 ريال
111,111 ريال
1 ريال
1 ريال
174,000 جنيه
111,111 ريال
1 ريال
111,111 ريال