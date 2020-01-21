أخصائي تخاطب خبره 15 سنه مابين مصر والخليج

أخصائي تخاطب خبره 15 سنه في المجال مابين مصر والسعودية ( خمس سنوات في مصر و 10 سنوات في السعودية ) ومحاضر معتمد من محافظة القاهره وحاصل على دبلومه تخاطب ودبلومه تربية خاصة جامعة عين شمس وحاليا باحث ماجستير في التربية الخاصة - جلسات فرديه لجميع الأعمار - جميع اضطرابات التخاطب