(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بمجمع طبى بمدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية أخصائيين وأخصائيات طوارئ ماجستير فى طب الطوارئ خبرة لاتقل عن سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة وصور الشهادات العلمية علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com واتس 01066717777 للتواصل 01280555515 مطلـوب أخصائيين وأخصائيات طوارئ للعمل بمجمع طبى بالطائف فى السعود
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الهيلا لالحاق الكوادر المصرية بالخارج
|التليفون:
|01066717777
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|العنوان:
|203 شارع 26 يوليو - ميدان سفنكس -المهندسين- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|30 ريال
|تاريخ الإعلان:
|7/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096232
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