(فرصة عمل)
|مطلـوب للعمل بمجموعة طبية بالطائف ف المملكة العربية السعودية أخصائيات نساء وتوليد خبرة سنتين بعد الماجستير مهم جداً كتابة المسمى الوظيفى موضوع الإيميل ترسل السيرة الذاتية عليها صورة حديثة علي الايميل أو الواتس Alakhalco599@yahoo.com alhilacompany@gmail.com 01066717777 تواصل 01280555515 جوال / واتس . مباشرة 0555556790 صاحب المجموعة السعودى برجاء الإتصال فى مواعيد العمل من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساء
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الهيلا
|التليفون:
|01066717777
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مطلوب أخصائيات نساء وتوليد- المهندسين
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|14/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099967
1,111 ريال
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