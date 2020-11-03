أخبار جميلة للباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير أنفسهم في مجال التعليم

(فرص)
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|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دينا الجيار
|التليفون:
|00201156741554
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|العنوان:
|- السادس من أكتوبر
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080357
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