أخبار جميلة للباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير أنفسهم في مجال التعليم

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تفاصيل الإعلان
أخبار جميله لكل الباحثين عن فرص مميزه للعمل وتطوير انفسهم لكل الاخوه العرب والمصرين بجميع الدول العرببه السـلام عليكم منظمه لندن للتطوير والتنمية والاستشارات تقدم لكم تطبيق المطور لجميع العاملين في: التدريب التدريس أستاذه الجامعه يقدم الخدمات التاليه عرض سيرتك الذاتيه ومهاراتهك وخبراتك لألاف الزوار يوميا. لك حريه تامه في تحديد أسعار وخدماتك وأسلوب التعامل أن كان مباشر أو اونلاين بدون اي رسوم وبدون اي نسبه. يتم تجميع جميع الوظائف المنشوره عبر الإنترنت على الابلكيشن (المطور) وتحديثها يومي
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دينا الجيار
التليفون: 00201156741554

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العنوان: - السادس من أكتوبر
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/1/2021
رقم الإعلان: 2080357
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

معارض بيع اثاث مكتبي اثاث شركات اوفيس وود فرنتشر بالمهندسين

(للبيع)

إعلان مميز
اثاث شركات مكتبي 01003755888 معارض اثاث مكتبي مميز 11 شارع شهاب - المهندسين 0233381184 - اثاث مكتبي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

3/11/2020
صورة الاعلان: طابعات استيراد خارج اسود والوان - احبار - صيانه - ملئ احبار

طابعات استيراد خارج اسود والوان - احبار - صيانه - ملئ احبار

(للبيع)

طابعات استيراد خارج اسود والوان - احبار - صيانه - ملئ احبار.
العنوان:

الغربية - مصر
القسم: 

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بروف واسع في العين السخنة

استمتع بالمياه الفيروزية وامتلك شاليه بروف واسع في العين السخنة

(للتقسيط)

متدورش كتير ومتفكرش تاني في الايجارامتلك شاليهك الخاص بروف واسع لحفلات الشواه مكون من(2غرفة+حمام+مطب.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

143,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي

شاليه للبيع بروف واسع في راس سدر بمقدم رمزي

(للبيع)

بمقدم84 الف فقط امتلك شاليهك الخاص بجاردن في المكان اللي يوفرلك كل احتياجاتك قريب من جميع الخدمات .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر

امتلك شاليه بجاردن وتمتع باجمل المناظر الطبيعية طول السنة في راس سدر

(للتقسيط)

خلي مصيفك طول السنة في شاليهك الخاص علي اجمل بحر في راس سدر شاليهك بمساحة68 م مكون من (غرفة+حمام+مط.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر

استمتع بهواية الصيد معاناوامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

امتلك شاليهك في روزا ريزورت بجاردن واسع شاليهك بمساحة130 م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/1/2021
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صورة الاعلان: شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان

شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان

(للإيجار)

- شقه مفروشة غرفتين نوم ورسبشن كبير وحمام ومطبخ وبها اسانسير مساحه ١٣٥متر واجه اما.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان بمساحه135م

شقة للايجار مفروش بشارع السودان - ميدان لبنان بمساحه135م

(للإيجار)

- شقه مفروشة غرفتين نوم ورسبشن كبير وحمام ومطبخ وبها اسانسير مساحه ١٣٥متر واجه اما.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

6,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب صيدلي خبرة

مطلوب صيدلي خبرة

(فرصة عمل)

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 صيدلي خبرة شرط وجود البارومترك كشرط اساسي للعمل لدي مجموعة.
العنوان:

القاهرة - مصر

4,000 ريال

17/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه

(فرصة عمل)

مطلوب لمجموعه طبيه كبري بالسعوديه لفروعها بالخرج 1- استشاريين اسنان خبره في تقويم ( دكتوراه خبره لات.
العنوان:

القاهرة - مصر

1 ريال

17/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب مهندس يجيد تشغيل ماكينات الووترجيت

مطلوب مهندس يجيد تشغيل ماكينات الووترجيت

(فرصة عمل)

مطلوب مهندس يجيد تشغيل ماكينات الووترجيت و الـ CNC والحفر ويجيد رسم الارت كام و 3D max و الاتو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

5,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت

(فرصة عمل)

مطلوب موظفين تلى سيلز لمصنع الكوبرا للرخام والجرانيت بمرتب ثابت +عمولة للتواصل واتساب 01001994411.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م

(للبيع)

مصنع غذائى للبيع او للايجار 2000م مبنى خرسانه 700م جاهز على التشغيل متوفر به كافة المرافق مطلوب 4500.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/1/2021
صورة الاعلان: اعلان وظايف

اعلان وظايف

(فرصة عمل)

مطلوب امن لكبرى منشاءت مدينة نصر بنوك وشركات من سن20:40سنة لايشترط الموءهل راتب مدينة نصر بنوك وشركا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

25,000 جنيه

17/1/2021
صورة الاعلان: موظفين اداريين

موظفين اداريين

(فرصة عمل)

لشركة خرسانة جاهزة بالرياض مطلوب موظفين اداريين مؤهل عالى حديثى التخرج يجيد الإنجليزية بطلاقة للتح.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 ريال

17/1/2021
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