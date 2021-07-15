أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه

(للبيع)
|لا شك أن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاية من العدوى والأمراض المختلفة ولجهاز الأكسس كنترول - البصمة بالوجه - العديد من المزايا الأخرى الهامة والرائعة . مميزات جهاز الأكسس كنترول - للتواصل 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|+966558860700- القصيم
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/7/2021
|رقم الإعلان:
|2100280
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال