أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه - في الرياض السعودية

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لا شك أن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاية من العدوى والأمراض المختلفة ولجهاز الأكسس كنترول - البصمة بالوجه - العديد من المزايا الأخرى الهامة والرائعة . مميزات جهاز الأكسس كنترول - للتواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: +966558860700- القصيم
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 17/7/2021
رقم الإعلان: 2100280
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