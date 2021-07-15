أحهزة الأكسس كنترول والبصمة بالوجه

لا شك أن جهاز الأكسس كنترول - هو جهاز حضور وأنصراف عن طريق بصمة الوجه مع قياس درجة حرارة الجسم وذلك تجنبا ووقاية من العدوى والأمراض المختلفة ولجهاز الأكسس كنترول - البصمة بالوجه - العديد من المزايا الأخرى الهامة والرائعة . مميزات جهاز الأكسس كنترول - للتواصل 0558860700