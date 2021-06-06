أحسن سعر قواطيع كومباكتHPL - سعر المتر شامل الضريبة

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (القاهرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحسن سعر قواطيع كومباكتHPL - سعر المتر شامل الضريبة - في القاهرة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

كومباكت HPL ويستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وقرص الترابيزات وقرص المطابخ وقرص المكاتب وبارتيشن حمامات بما يشمل الآكسسورات. ويسعدنا ويشرفنا التعامل معكم ولكم منا وافر التقدير والأحترام . مقدمة لسيادتكم للاتصال والاستفسار على 01229316689 – 01012445146 - 01202021038
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kamal gs
التليفون: 01229316689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/6/2021
رقم الإعلان: 2096356
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مطلوب معلم تحميص بن - في القاهرة مصر

مطلوب معلم تحميص بن

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 2 معلم تحميص بن خبره لا تقل عن 5 سنوات خبره في القلي وتحميص .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,500 ريال

6/6/2021
صورة الاعلان: مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور - في القاهرة مصر

مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مناديب مبيعات اناث وذكور للعمل فى شركه التقوى فى مجال المنتجات الغذائيه مرتب 2000 جنيه اساسي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,000 جنيه

5/6/2021
صورة الاعلان: تاشيرات حرة للسعودية - في القاهرة مصر

تاشيرات حرة للسعودية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

تاشيرات حرة للسعودية ✈️✈️✈️ جميع المهن ⭐️є.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

27/5/2021
صورة الاعلان: (موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية - في القاهرة مصر

(موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

(موظفين سيلز ) لتنفيذ مبيعات وعروض علي المواقع الالكترونية ( براتب 4000ج لشفت 6 ساعات صباحي او مسائي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

4,000 جنيه

24/5/2021
صورة الاعلان: مطلوب بائع اثاث - في القاهرة مصر

مطلوب بائع اثاث

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب لمجموعة تجارية بمدينة الرياض بالسعودية بائعين آثاث خبرة من 7 : 10 سنوات فى مجال المفروشات وا.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

4/5/2021
صورة الاعلان: تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام - في القاهرة مصر

تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام

(طلب عمل)

- في القاهرة مصر

تعلن كبري المجموعات بالمملكة العربية السعودية عن حاجاتها الي ممرضات بالدمام و الخبر * ممرضات بكالريو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/4/2021
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: مطلوب موظفات مبيعات - في القاهرة مصر

مطلوب موظفات مبيعات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

إلى حملة المؤهلات العليـا مطلوب موظفات للعمل لدى شركة مقاولات كبرى بالسعودية والإمارات موظفات مبيعات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

100 دولار

19/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب 3 مندوب اناره ونجف - في القاهرة مصر

مطلوب 3 مندوب اناره ونجف

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية 3مندوب مبيعات ادوات اناره ونجف خبره في نفس المجال فتره لا تق.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,800 ريال

17/4/2021
صورة الاعلان: مطلوب مصمم متجر - في القاهرة مصر

مطلوب مصمم متجر

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب للعمل في المملكة العربية السعودية مصمم للعمل في متجر الكتروني خاص بي المفروشات خبره في التصوير.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/4/2021
صورة الاعلان: جرين هاوس بتوفرلك أعلى جودة بأقل سعرللكومباكت hpl - في القاهرة مصر

جرين هاوس بتوفرلك أعلى جودة بأقل سعرللكومباكت hpl

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لدينا أحدث تصاميم وحدات الحمام بأجود الخامات الموجودة في السوق مصممة بمواصفات اوربية لتناسب احتياجات.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

29/3/2021
صورة الاعلان: كومباكت جرين هاوس افضل جودة ومنتجات مستوردة - في القاهرة مصر

كومباكت جرين هاوس افضل جودة ومنتجات مستوردة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

كومباكت compact hpl قواطيع حمامات- فواصل حمامات- بارتشن حمامات- أبواب حمامات ترابيزات- كراسى – لوكر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

21/3/2021
صورة الاعلان: مدير مشتريات - في القاهرة مصر

مدير مشتريات

(فرصة عمل)

- في القاهرة مصر

مطلوب مدير مشتريات لسلسله متاجر فاكهه وخضروات بالسعوديه لديه خبره لاتقل عن 5 سنوات بالمجال وعلي دراي.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

15/3/2021
صورة الاعلان: كومباكت hpl ضد للحشرات والبكتريا سهل التركيب والصيانة - في القاهرة مصر

كومباكت hpl ضد للحشرات والبكتريا سهل التركيب والصيانة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عايز تعمل قواطيع حمامات بس يكون شكلها مميز وجميل وخامتها تعيش معاك هتلاقى كل اللى انت بدور عليه عندن.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1 جنيه

10/3/2021
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager