أحسن سعر قواطيع كومباكتHPL - سعر المتر شامل الضريبة

(للبيع)
|كومباكت HPL ويستخدم في قواطيع الحمامات وفواصل المباول وقرص الترابيزات وقرص المطابخ وقرص المكاتب وبارتيشن حمامات بما يشمل الآكسسورات. ويسعدنا ويشرفنا التعامل معكم ولكم منا وافر التقدير والأحترام . مقدمة لسيادتكم للاتصال والاستفسار على 01229316689 – 01012445146 - 01202021038
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kamal gs
|التليفون:
|01229316689
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|العنوان:
|محور طه حسين, النزهة الجديدة ، محور طه حسين- النزهة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/6/2021
|رقم الإعلان:
|2096356
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