(للبيع)
|أحدث وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث وحدة تحكم أنذارحريق 2 LOOP ADDRESSABLE والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل سعر . Product description ♦ Context Plus Addressable Control Panel ♦ Third-party certificated to EN54 parts 2 and 4 by the LPCB. ♦ Full compatibility ♦ InterConne
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073815
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
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