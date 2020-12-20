أحدث مستلزمات المطاعم الألكترونية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحدث مستلزمات المطاعم الألكترونية - في القصيم السعودية

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لتاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة لدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه مريحة ومتميزة لك ولعملائك ميزان باركود الكتروني , أجهزة أنذار ضد الشرقات كاشير كامل ببرنامج نقاط البيع وطابعة الفواتير وجهاز الباركود كاميرات مراقبة أجهزة المناداة - بيجر المطاعم كما يوجد لدينا ايضا العديد والعديد من الأجهزة الألكترونية الأخرى ** سرعة فى التوريد والتركيب تدريب مجاني و صيانة لمدة عامين أسعار منافسة ** راسلنا : ت / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: بريدة- القصيم
القصيم -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 18/1/2021
رقم الإعلان: 2080420
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