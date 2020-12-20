أحدث مستلزمات المطاعم الألكترونية

(للبيع)
|لتاسيس مطعمك أو تجديده ليصبح أكثر فخامة لدينا كافة أنواع مستلزمات المطاعم لتقديم خدمه مريحة ومتميزة لك ولعملائك ميزان باركود الكتروني , أجهزة أنذار ضد الشرقات كاشير كامل ببرنامج نقاط البيع وطابعة الفواتير وجهاز الباركود كاميرات مراقبة أجهزة المناداة - بيجر المطاعم كما يوجد لدينا ايضا العديد والعديد من الأجهزة الألكترونية الأخرى ** سرعة فى التوريد والتركيب تدريب مجاني و صيانة لمدة عامين أسعار منافسة ** راسلنا : ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|بريدة- القصيم
القصيم - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|18/1/2021
|رقم الإعلان:
|2080420
1 ريال
1 ريال
1 ريال