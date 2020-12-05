أحدث مرآة للكشف عن الاسلحة المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

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صورة الاعلان: أحدث مرآة للكشف عن الاسلحة المتفجرات ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

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أحدث مرآة للكشف عن الاسلحة المتفجرات ماركة CONVOY يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems عن عرض أحدث أجهزة كشف عن المعادن والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعاروالتى تصلح المساجد – الكنائس للفنادق – محال الملابس – الشركات الكبرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 5/12/2020
رقم الإعلان: 2075118
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 16 zone انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية تتقدم تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
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صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بأستخدام جهاز الكشف عن المتفجرات يسعد شركة Royal Surveillance systems الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

5/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة ف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة ف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى تتشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى وحدات تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE 32 zone انتاج انجليزى تتشرف شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco تتشرف شركة Royal Surveillanc.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

5/12/2020
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