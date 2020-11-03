(للبيع)
|أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية يتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071137
10 جنيه
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10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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اتصل
10 جنيه
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اتصل
10 جنيه
10 جنيه