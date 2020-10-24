أحدث كاميرات مراقبة خارجية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)
|Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, •3.6mm, up to 35M, •ICR, BLC, DWDR, • IP66 •Frame Rate: •TVI: 8MP@15fps •CVI: 8MP@15fps •AHD: 8MP@15fps •CVBS: 960H
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070291
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
1 جنيه