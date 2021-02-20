أحدث طابعات الكروت Smart

طابعات الكروت البلاستيكية Smart 31 – smart 51 ذات وجه واحد _ ووجهين أبيض وأسود وألوان 2 كارت كل 60 ثانية * كما يوجد طابعة الكروت والهويات ذات التغليف الأمني منعا من الإنتحال والتزوير كبطاقات الهوية وفيزات البنوك وغيرها من الهويات الهامة طباعة فاخرة وجودة عالية للوزارات - للنوادي - للنقابات - والهيئات لموظفي الشركات .الخ فروعنا بالمملكة العربية السعودية ( الرياض_ القصيم _ الخبر _ جدة _ خميس مشيط ) والبحرين للطلب والمراسلة ت/ واتس 0558860700