أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

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أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث كاميرات مراقبة الداخلية ذات رؤية بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل خارجية و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, 2.8-12mm lens •manual Varifocal, up t
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2020
رقم الإعلان: 2071491
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صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 - في الإسكندرية مصر

نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نظام الحضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل UFace 402 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/11/2020
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صورة الاعلان: ساعة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL10 - في الإسكندرية مصر

ساعة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL10

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL10 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: ساعة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL10 - في الإسكندرية مصر

ساعة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL10

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

ساعة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL10 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

حساس حرارة الحريق Addressable انتاج انجليزى يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

7/11/2020
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE بأعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE بأعتماد اوروبى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE بأعتماد اوروبى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE بأعتماد اوروبى - في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE بأعتماد اوروبى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

نقطة استدعاء يدوى ADDRESSABLE بأعتماد اوروبى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

7/11/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية 5MP HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 4CH يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الات.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/11/2020
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