أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

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صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

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أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى Specification: •Detecting Zon
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 26/11/2020
رقم الإعلان: 2074098
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات - في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مستشعرات حرارة الحريق Addressable للمشروعات يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف ماركة ZKTECO يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 18 ZONEماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillan.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق انتاج انجليزى ONE LOOP 32 zone - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق انتاج انجليزى ONE LOOP 32 zone

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق انتاج انجليزى ONE LOOP 32 zone يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

26/11/2020
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صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق انتاج انجليزى ONE LOOP 32 zone - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق انتاج انجليزى ONE LOOP 32 zone

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق انتاج انجليزى ONE LOOP 32 zone يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جمي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

26/11/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية بالاسكندرية تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

26/11/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP بالاسكندرية

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق ADDRESSABLE انتاج انجليزى يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2020
صورة الاعلان: أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث كاميرات مراقبة داخلية8 MP يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

25/11/2020
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