أحدث بوابات التعقيم الذاتي

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صورة الاعلان: أحدث بوابات التعقيم الذاتي - في السعودية

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تعددت وسائل الحماية لمواجهة فيروس كورونا وكان من أهمها ( بوابات التعقيم الذاتية ) تقوم بوابات التغقيم الذاتية برش مادة معقمة علي جسد الشخص وعلى ملابسه للتخلص من أية فيروسات محتمله ولبوابات التعقيم الذاتيه ميزات هامة هيكل مصنع بالكامل من الكلادينج والحديد خزان المعقم بسعة من 20 إلى 30 لتر عدد كبير من رشاش المعقم موزعة بشكل احترافي لضمان تعقيم شامل للأشخاص والأسطح تعمل الوحدة تلقائيا لمجرد مرور الأشخاص من خلالها سهلة التنقل من مكانٍ لآخر. شكل جذاب مناسب للمنشأة كما اننا نوفر لكم سرعة في التوريد وا
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: الرياض- عفيف
العين السخنة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 19/11/2020
رقم الإعلان: 2073183
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