أحدث الموازين الباركود الألكترونية

(للبيع)
|ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الحلويات والمخابز ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود حتي 30 كجم الميزان الالكتروني لدينا بافضل الأسعار فروعنا بالمملكه العر بية السعودية والبحرين للطلب راسلنا ت/ واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2020
|رقم الإعلان:
|2074794
1 ريال
1 ريال
1 ريال