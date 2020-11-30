أحدث الموازين الباركود الألكترونية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحدث الموازين الباركود الألكترونية - في الرياض السعودية

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ميزان باركود الكتروني للسوبر ماركت والمحلات 30 كجم منتج مميز لاصحاب ومديري المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحلات الحلويات والمخابز ميزان باركود الكتروني يقوم بالوزن وطباعة الوزن والسعر علي ورقة باركود حتي 30 كجم الميزان الالكتروني لدينا بافضل الأسعار فروعنا بالمملكه العر بية السعودية والبحرين للطلب راسلنا ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 1/12/2020
رقم الإعلان: 2074794
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