أحدث المقابض والكوالين وموفرات الطاقة

(للبيع)
|لكل اصحاب الفنادق والشقق السكنية والفيلل والقصور لدينا كوالين ومقابض غاية في الفخامة والجمال اشكال انسيابية وموديلات متنوعه موفرة للكهرباء تعمل بالبصمة أو بالكارت او بالرقم السري سرعة في التوريد والتركيب أسعار منافسة ضمان عامين للطلب والمراسلة : فروعنا بالمملكة : الرياض , الخبر, القصيم, جدة, خميس مشيط ودولة البحرين جوال / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084249
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال