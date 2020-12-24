أحدث الكوالين والأقفال للشقق والفنادق والشركات

بالأمس البعيد كان علق الأبواب يحتاج إلى مزلاج ضخم للحماية وغلق الأبواب جيدا وبالأمس القريب ظهرت الكوالين العادية التى تعمل بالمفناح أما اليوم فقد ظهرت انوع فخمه للكوالين والأقفال والتي تعمل من خلال دوائر الكترونية حديثة فظهرت الأقفال والكوالين بالصمة أو بالكارت او بالرقم السري هذا فضلا عن شكلها الأنسيابي الفخم والجذاب وكذلك امكانية توفير الكهرباء من خلالها مع سرعة التركيب والتوريد وأسعار منافسه وضمان لمدة عامين فروعنا بالمملكة ( الرياض _ خميس مشيط_ القصيم_ جده_ الخبر ) للطلب ت/ واتس 0558860700