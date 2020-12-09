أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

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صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

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أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث البوابات الامنية والتى حققت المعادلة الصعبة والتى يبحث عنها أى عميل أعلى كفاءة بأقل الاسعار والتى تصلح للفنادق – للسفارات – القنصليات – الكنائس المتاحف- الوزارات -المؤسسات والشركات الكبرى Specification: •Walk Through Metal Detector •33 Detection Zones
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/12/2020
رقم الإعلان: 2075619
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR - في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

كاميرات مراقبة داخلية HST 5MP PIR يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتص.
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9/12/2020
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أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20 يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أن.
العنوان:

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9/12/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

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9/12/2020
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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
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صورة الاعلان: وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم أنذارحريق 32 zone انتاج انجليزى تقدم شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

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10 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco تتشرف شركة Royal Surveillance.
العنوان:

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9/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

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العنوان:

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اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة مساجد و كنائس مصر - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة يسر شركة Royal Surveillance systems .
العنوان:

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10 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: سارينة أنذار مضيئة لنظام الحريق انتاج انجليزى معتمدة Addressable - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

سارينة أنذار مضيئة لنظام الحريق انتاج انجليزى معتمدة Addressable تتشرف شركة Royal Surveillance syste.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

9/12/2020
صورة الاعلان: أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث البوابات الامنية للكشف عن المتفجرات 33 ZONEماركة ZKTeco يسعد شركة Royal Surveillance systems ال.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

9/12/2020
صورة الاعلان: أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP - في الإسكندرية مصر

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(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث تكنولوجيا كاميرات مراقبة خارجية8 MP يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة.
العنوان:

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10 جنيه

9/12/2020
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