أحدث أجهزة قياس الحرارة

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحدث أجهزة قياس الحرارة - في الرياض السعودية

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أجهزة ترموتر قياس درجة الرحراره سهل التركيب والأستخدام يمكنه قياس درجات الحراره بدقة كبيره يقوم بعمل انذار عند اكتشاف درجات الحرارة العاليه صالح للعديد من المنشأت المختلفه شركات _ مكاتب _ مستشفيات _ فنادق مصالح ووزارات وغيرها من الأماكن العامة والخاصة سعر منافس ضمان لمدة عامين للطلب والمراسله ت / واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

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العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 22/11/2020
رقم الإعلان: 2073569
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صورة الاعلان: بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر - في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر بوابات الإنذار الخاصة بالمتاجر هي الحل الأمثل لكشف عمليات السرقة، فل.
العنوان:

الرياض - السعودية

1 ريال

29/9/2020
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