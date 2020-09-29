أحدث أجهزة قياس الحرارة

أجهزة ترموتر قياس درجة الرحراره سهل التركيب والأستخدام يمكنه قياس درجات الحراره بدقة كبيره يقوم بعمل انذار عند اكتشاف درجات الحرارة العاليه صالح للعديد من المنشأت المختلفه شركات _ مكاتب _ مستشفيات _ فنادق مصالح ووزارات وغيرها من الأماكن العامة والخاصة سعر منافس ضمان لمدة عامين للطلب والمراسله ت / واتس 0558860700