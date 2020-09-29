أحدث أجهزة قياس الحرارة

(للبيع)
|أجهزة ترموتر قياس درجة الرحراره سهل التركيب والأستخدام يمكنه قياس درجات الحراره بدقة كبيره يقوم بعمل انذار عند اكتشاف درجات الحرارة العاليه صالح للعديد من المنشأت المختلفه شركات _ مكاتب _ مستشفيات _ فنادق مصالح ووزارات وغيرها من الأماكن العامة والخاصة سعر منافس ضمان لمدة عامين للطلب والمراسله ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|الرياض- عفيف
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|22/11/2020
|رقم الإعلان:
|2073569
1 ريال