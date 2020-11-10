أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة 16CH

(للبيع)
|يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها مهندسين متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة بجودة عالية لتأمين و حماية المحلات و الفيلات و المصانع والصيدليات والعديد من مواقع العمل و التى يمكن متابعتها عبر شبكة الانترنت و ذلك بأسعار منافسة. Key features: •16CH inputs / VGA and HDMI output •Audio input /output: 4CH inputs /1CH output •Resol
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|10/11/2020
|رقم الإعلان:
|2071861
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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