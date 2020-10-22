أحدث أجهزة الحضور والانصراف

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تفاصيل الإعلان
أحدث أجهزة الحضور والانصراف يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 صفحتنا على الفيس بوك :
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Nourhanroyal
التليفون: 01224179788

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/10/2020
رقم الإعلان: 2070201
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صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

22/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: افضل أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

افضل أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: افضل اجهزه الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

افضل اجهزه الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

افضل أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

22/10/2020
صورة الاعلان: أحدث أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحدث أجهزة الحضور والانصراف يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

22/10/2020
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صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأن.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

21/10/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: أقوى أجهزة الحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أقوى أجهزة الحضور والانصراف يسر شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: احدث أجهزةالحضور والانصراف - في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احدث أجهزةالحضور والانصراف يسر شركةRoyal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات والأ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

21/10/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة داخلية HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة داخلية HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

Key features: •1/2.3" Progressive CMOS, •8MP, •2.8mm, up to 35M, •ICR, BLC, DWDR, IP66 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

1 جنيه

20/10/2020
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