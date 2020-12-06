أحبار ولوازم تشغيل طابعات تصوير المستنداتSHARP

(للبيع)
|متخصصون فى بيع وتجهيز وصيانة ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على مستلزمات التشغيل ( درم - ديفلوبر- بليد - روت سخان) حبارت طابعات التصويرSHARP قطع غيار أصلية أجزاء الات كاملة وبوردات وسخانات ووحدات باور (استيراد) عقود صيانة سنوية وزيارات فردية يسرنا تلقى اتصالاتكم 01061759685 - 01114986960 - 01221629685 صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على google Hamid sharp
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hamid halim
|التليفون:
|01114986960
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|العنوان:
|فيصل - هرم جيزة- giza - cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082607
100 جنيه