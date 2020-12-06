أحبار ولوازم تشغيل طابعات تصوير المستنداتSHARP

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الجيزة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحبار ولوازم تشغيل طابعات تصوير المستنداتSHARP - في الجيزة مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

متخصصون فى بيع وتجهيز وصيانة ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على مستلزمات التشغيل ( درم - ديفلوبر- بليد - روت سخان) حبارت طابعات التصويرSHARP قطع غيار أصلية أجزاء الات كاملة وبوردات وسخانات ووحدات باور (استيراد) عقود صيانة سنوية وزيارات فردية يسرنا تلقى اتصالاتكم 01061759685 - 01114986960 - 01221629685 صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على google Hamid sharp
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hamid halim
التليفون: 01114986960

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل - هرم جيزة- giza - cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/2/2021
رقم الإعلان: 2082607
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات ولوازم التشغيل SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متخصصون فى بيع وتجهيز وصيانة ماكينات تصوير المستندات وطابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على مستلز.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

6/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager