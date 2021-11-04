أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

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متحصصون فى بيع وتوريد وتركيب أحبارماكينات تصوير المستندات SHARP أحبارللتعبئة - جودة عالية حبارات ماكينات وطابعات التصوير SHARP أسود - ألوان لدينا شبايات حبرجميع موديلات ماكينات التصوير SHARP التوصيل و التركيب فورى مجانا بالضمان أتصل الان 01114986960 – 01061759685 – 01221629685 شاهد صفحتنا على الفيسبوك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hamid halim
التليفون: 01061759685

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العنوان: هرم - جيزة - مصر- giza - cairo
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/11/2021
رقم الإعلان: 2110024
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صورة الاعلان: أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP - في الجيزة مصر

أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)

- في الجيزة مصر

متحصصون فى بيع وتوريد وتركيب أحبارماكينات تصوير المستندات SHARP أحبارللتعبئة - جودة عالية حبار.
العنوان:

الجيزة - مصر

100 جنيه

4/11/2021
صورة الاعلان: صيانه واحبار ماكينات تصوير توشيبا - في الجيزة مصر

صيانه واحبار ماكينات تصوير توشيبا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Toshiba e studio 2330 Copy , Print , Scan , نظام التصوير : ليزرالوان (B4.a3.a5.A4) سرعة التصو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

30/8/2021
صورة الاعلان: مكنه تصوير مستندات متعددة المهام - في الجيزة مصر

مكنه تصوير مستندات متعددة المهام

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة تصوير مستندات ابيض و اسود ديجيتال بها ( تصوير - طباعة - سكانر - فيدر - دوبليكس ) مناسبة للاصح.
العنوان:

الجيزة - مصر

3,500 جنيه

16/8/2021
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