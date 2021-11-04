أحبار ماكينات تصوير المستندات SHARP

(للبيع)
|متحصصون فى بيع وتوريد وتركيب أحبارماكينات تصوير المستندات SHARP أحبارللتعبئة - جودة عالية حبارات ماكينات وطابعات التصوير SHARP أسود - ألوان لدينا شبايات حبرجميع موديلات ماكينات التصوير SHARP التوصيل و التركيب فورى مجانا بالضمان أتصل الان 01114986960 – 01061759685 – 01221629685 شاهد صفحتنا على الفيسبوك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|hamid halim
|التليفون:
|01061759685
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|العنوان:
|هرم - جيزة - مصر- giza - cairo
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110023
100 جنيه
اتصل
3,500 جنيه