أحبار طابعات التصوير ولوازم التشغيل SHARP

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أحبار طابعات التصوير ولوازم التشغيل SHARP - في الجيزة مصر

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بيع وصيانة وتجهيز طابعات تصوير المستندات SHARP مستلزمات التشغيل ( درم - ديفلوبر- بليد. حبارات طابعات التصويرSHARP قطع غيار أصلية أجزاء الات كاملة وبوردات وسخانات ووحدات باور (استيراد) عقود صيانة سنوية وزيارات فردية يسرنا تلقى اتصالاتكم 01061759685 - 01114986960 - 01221629685 صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على google
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hamid sharp
التليفون: 01114986960 - 01221629685 - 01061759685

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العنوان: هرم - جيزة- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/6/2020
رقم الإعلان: 2061829
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صورة الاعلان: بيع احبار ماكينات تصوير توشيبا - في الجيزة مصر

بيع احبار ماكينات تصوير توشيبا

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Toshiba e studio 2540 Copy , Print , Scan , نظام التصوير : ليزرالوان (B4.a3.a5.A4) سرعة التصوي.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
صورة الاعلان: بيع ماكينات تصوير TOSHIBA E STUDIO 3555 - في الجيزة مصر

بيع ماكينات تصوير TOSHIBA E STUDIO 3555

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Toshiba e studio 3555 cse بمواصفات عاليه الجوده زمن تسخين 35 ثانيه مع امكانيه توفير الكهرباء سرع.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

6/6/2020
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