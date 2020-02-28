أحبار طابعات التصوير ولوازم التشغيل SHARP

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صورة الاعلان: أحبار طابعات التصوير ولوازم التشغيل SHARP - في الجيزة مصر

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متخصصون فى بيع وصيانة وتجهيز طابعات التصوير SHARP أفضل ألاسعار على مستلزمات التشغيل ( درم - ديفلوبر- بليد. حبارت طابعات التصويرSHARP قطع غيار أصلية أجزاء الات كاملة وبوردات وسخانات ووحدات باور (استيراد) عقود صيانة سنوية وزيارات فردية يسرنا تلقى اتصالاتكم 01061759685 - 01114986960 - 01221629685 صفحتنا على الفيس بوك صفحتنا على google Hamid sharp
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: hamid sharp
التليفون: 01114986960

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: فيصل - هرم - جيزة- فيصل
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 جنيه
تاريخ الإعلان: 29/2/2020
رقم الإعلان: 2054611
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