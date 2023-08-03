(For Sale)
|أجهزه قياس الرطوبة فى الحبوب شركه دالتكس ايجيبت توفر لعملائها جميع اجهزه رطوبة الحبوب المحموله والمعملية ،تم تصميمها لتتعامل مع مجموعة متنوعة من الحبوب •سهله الاستخدام ودقه فى القياس •ضمان عام •معتمده عالميا اجهزه قياس علميه,رطوبة,حبوب,ارز,ذرة,دالتكس ايجيبت,
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|شركه الجوهرى
|Telephone:
|1001160396
Kindly tell the advertiser that you're calling him using إعلانات وبس
|Location:
|دائرى المعادى وان قطاميه برج0120- القاهره
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|100 Pound
|Posting Date:
|3/8/2023
|Ad Number:
|2239925
100 Pound
100 Pound
100 Pound
100 Pound
100 Pound
100 Pound
225 Pound
100 Pound
Call
Call
Call
Call
Call
1 Pound
Call