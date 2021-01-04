أجهزة مناداة للمستشفيات

ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات الذي يقوم بالإبلاغ عن طلب مريض المساعدة وذلك عن طريق شد المفتاح الخاص بالاستدعاء من خلال تنبيه صوتي وضوئي عند مكان تواجد طاقم التمريض أو من خلال الساعة اليد، واللمبة المتواجدة فوق الغرفة التي تعمل تنبيه ضوئي لمعرفة الغرفة وذلك يضمن سرعة الاستجابة لطلب المريض، وتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمرضى تضمن الحفاظ على صحتهم. خدمة التركيب والشحن في مختلف انحاء المملكة