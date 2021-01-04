أجهزة مناداة للمستشفيات

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة مناداة للمستشفيات - في الرياض السعودية

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ولإن الدقيقة بتفرق في حياة الانسان اخترنا أفضل منتج النداء الآلي، وهو نظام استدعاء الممرضات الذي يقوم بالإبلاغ عن طلب مريض المساعدة وذلك عن طريق شد المفتاح الخاص بالاستدعاء من خلال تنبيه صوتي وضوئي عند مكان تواجد طاقم التمريض أو من خلال الساعة اليد، واللمبة المتواجدة فوق الغرفة التي تعمل تنبيه ضوئي لمعرفة الغرفة وذلك يضمن سرعة الاستجابة لطلب المريض، وتقديم خدمة سريعة ومتميزة للمرضى تضمن الحفاظ على صحتهم. خدمة التركيب والشحن في مختلف انحاء المملكة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: zinab
التليفون: 0558868300

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العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2079950
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صورة الاعلان: حواجز السيارات BARRIER GATE - في الرياض السعودية

حواجز السيارات BARRIER GATE

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- بوابة جراج اتوماتيكية. - تعمل برفع الذراع. - شاملة ذراع 3 متر. - تشمل خلايا ضوئية للغلق و الفتح ال.
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4/1/2021
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نتميز بتقديم مجموعة متنوعة من انواع كواشف الحقائب بأسعار تنافسية وعروض خاصة على الكميات واصحاب المشا.
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2/1/2021
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30/12/2020
صورة الاعلان: مصدات امنية للسيارات متعددة الانواع - في الرياض السعودية

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الرياض - السعودية

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29/12/2020
صورة الاعلان: بوابات كشف المعادن المتطورة - في الرياض السعودية

بوابات كشف المعادن المتطورة

(للبيع)

- في الرياض السعودية

تتميز البوابات لانها بسعر مناسب وتعمل على كشف المعادن التي كما معروف أهميتها تزيد من الأمان وتحد م.
العنوان:

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29/12/2020
صورة الاعلان: صفوف انتظار متنوعة الاشكال - في الرياض السعودية

صفوف انتظار متنوعة الاشكال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

لتعامل اكثر سهولة ويسر مع عملائك عرض خاص وبسعر مناسب أجهزة ترتيب صفوف الانتظار، حيث يساعد على النظا.
العنوان:

الرياض - السعودية

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28/12/2020
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صورة الاعلان: بوابات التعقيم الذاتي - في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتي

(للبيع)

- في الرياض السعودية

بوابات التعقيم الذاتي المتطورة المزودة بأحدث التقنيات وتعمل على تعقيم الاشخاص بالرذاذ المطهر ومزودة .
العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

19/12/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود ديجيتال - في الرياض السعودية

ميزان باركود ديجيتال

(للبيع)

- في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني بأسعار تنافسيه يتميز بطابعة حرارية ويزن حتى 30كجم واقل وزن 5جرام يصلح كافة ال.
العنوان:

الرياض - السعودية

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9/12/2020
صورة الاعلان: بوابات الانظمة الامنيه - في الرياض السعودية

بوابات الانظمة الامنيه

(للبيع)

- في الرياض السعودية

أكثر من مجرد امان بوابات الامنية للكشف عن المعادن والأسلحة مجهزة بتكنولوجيا تحديد دقيقه جدا وحساسيه .
العنوان:

الرياض - السعودية

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8/12/2020
صورة الاعلان: بوابات مرور الأفراد - في الرياض السعودية

بوابات مرور الأفراد

(للبيع)

- في الرياض السعودية

نتميز بتقديم مجموعه متنوعه من البوابات الالكترونيه للتحكم في مرور الافراد والموظفين الغير مصرح لهم ي.
العنوان:

الرياض - السعودية

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7/12/2020
صورة الاعلان: بوابات دخول وخروج السيارات - في الرياض السعودية

بوابات دخول وخروج السيارات

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

6/12/2020
صورة الاعلان: ميزان باركود الكتروني - في الرياض السعودية

ميزان باركود الكتروني

(للبيع)

- في الرياض السعودية

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العنوان:

الرياض - السعودية

اتصل

16/11/2020
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