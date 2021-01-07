تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة*المميزاتسهل التركيب والأستخدام يمكنه قياس درجات الحراره بدقة كبيرةيقوم بعمل إنذار عند اكتشاف درجات الحرارة العاليةصالح للعديد من المنشأت المختلفهشركات _ مكاتب _ مستشفيات _ فنادقمصالح ووزاراتوغيرها من الأماكن العامة والخاصةسعر منافسضمان لمدة عامينللطلب والمراسلهت / واتس 0558860700 الهاشتاجات #أجهزة قياس الحرارة #ترمومتر قياس الحرارة #أجهزة كشف درجة الحرارة