(للبيع)
|تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة*المميزاتسهل التركيب والأستخدام يمكنه قياس درجات الحراره بدقة كبيرةيقوم بعمل إنذار عند اكتشاف درجات الحرارة العاليةصالح للعديد من المنشأت المختلفهشركات _ مكاتب _ مستشفيات _ فنادقمصالح ووزاراتوغيرها من الأماكن العامة والخاصةسعر منافسضمان لمدة عامينللطلب والمراسلهت / واتس 0558860700 الهاشتاجات #أجهزة قياس الحرارة #ترمومتر قياس الحرارة #أجهزة كشف درجة الحرارة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|الرياض- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|9/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079253
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1 ريال
1 ريال