أجهزة قياس الحرارة للمكاتب والشركات

تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة *المميزات سهل التركيب والأستخدام يمكنه قياس درجات الحراره بدقة كبيرة يقوم بعمل إنذار عند اكتشاف درجات الحرارة العالية صالح للعديد من المنشأت المختلفه شركات _ مكاتب _ مستشفيات _ فنادق مصالح ووزارات وغيرها من الأماكن العامة والخاصة سعر منافس ضمان لمدة عامين للطلب والمراسله ت / واتس 0558860700