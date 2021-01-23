أجهزة قياس الحرارة للمكاتب والشركات

(للبيع)
|تعتبر أجهزة قياس درجة الحرارة من أبسط وأسهل الوسائل الوقائية لقياس درجة الحرارة *المميزات سهل التركيب والأستخدام يمكنه قياس درجات الحراره بدقة كبيرة يقوم بعمل إنذار عند اكتشاف درجات الحرارة العالية صالح للعديد من المنشأت المختلفه شركات _ مكاتب _ مستشفيات _ فنادق مصالح ووزارات وغيرها من الأماكن العامة والخاصة سعر منافس ضمان لمدة عامين للطلب والمراسله ت / واتس 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081553
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال
1 ريال