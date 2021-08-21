أجهزة صفوف الأنتظار وتنظيم الأدوار

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وتنظيم الأدوار - في السعودية

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لا شك أن أجهزة صفوف الأنتظار أحد الأجهزة الهامة والضرورية لكل منشأة تؤدي خدمات ذات كثافة عددية يتيح لك نظام صفوف الانتظار العمل من خلال أمكانية خدمة واحدة وحتى 64 خدمة في نفس الوقت كل هذا يتوقف على نوع المنشأة وعدد الخدمات التى ترغب فيها الجهة المختصة أجهزة صفوف الأنتظار هامة للعديد من الأنشطة مثل : المراكز التعليمية المصالح والوزارات الرسمية للمستشفيات والمولات والمطاعم الكبرى وخلافة للتواصل 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الجيزة -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 دولار
تاريخ الإعلان: 23/8/2021
رقم الإعلان: 2103253
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