أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب العملاء

تعتبر أجهزة صفوف الأنتظار أحد الوسائل الهامة والناجعه فى المنع من التزاحم بما يؤدي إالى حالة من الأرتباك وعدم الأرتياح فى حسن سير عمل المؤسسة فضلا عن أمكانية نقل العدوي تقوم أجهزة صفوف الأنتظار بإعطاء رقم محدد لكل عميل بما يمنع أية مشاحنات أو أرتباك في المؤسسة يتواجد لدينا أجهزة صوف أنتظار تبدأ بكوانتر واحد وحتى 64 كوانتر يأتي الجهاز شاملا الأتي : ألة أخراج الرقم جهاز النداء وترتيب الدور الشاشة الناطقة للتواصل ت/ واتس 0558860700