أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب العملاء

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة صفوف الأنتظار وترتيب العملاء - في الرياض السعودية

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تعتبر أجهزة صفوف الأنتظار أحد الوسائل الهامة والناجعه فى المنع من التزاحم بما يؤدي إالى حالة من الأرتباك وعدم الأرتياح فى حسن سير عمل المؤسسة فضلا عن أمكانية نقل العدوي تقوم أجهزة صفوف الأنتظار بإعطاء رقم محدد لكل عميل بما يمنع أية مشاحنات أو أرتباك في المؤسسة يتواجد لدينا أجهزة صوف أنتظار تبدأ بكوانتر واحد وحتى 64 كوانتر يأتي الجهاز شاملا الأتي : ألة أخراج الرقم جهاز النداء وترتيب الدور الشاشة الناطقة للتواصل ت/ واتس 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العليا- الرياض
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 7/8/2021
رقم الإعلان: 2101940
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