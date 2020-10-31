أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

Features: •Face Capacity: 200 •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacity: 50,000 •Communication: TCP/IP,USB-host •Standard Functions: Automatic Status Switch, Self-Service Query, DST, T9 •Input, 9 Digit User ID, Scheduled Bell, Photo ID, Lock, sensor, Exit button. •Optional: ID/Mifare Cards وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236