أجهزة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل MB20

(للبيع)
|Features: •Face Capacity: 200 •Fingerprint Capacity: 500 •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacity: 50,000 •Communication: TCP/IP,USB-host •Standard Functions: Automatic Status Switch, Self-Service Query, DST, T9 •Input, 9 Digit User ID, Scheduled Bell, Photo ID, Lock, sensor, Exit button. •Optional: ID/Mifare Cards وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070856
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10 جنيه
10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه