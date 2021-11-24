أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل Uface402 Plus

(للبيع)
|Features: •Display 4.3-inch Touch Screen •Face Capacity: 3,000 •Palm Capacity: 3,000 •Fingerprint Capacity: 4,000 •Log Capacity: 100,000 •Communication: TCP/IP, USB Host, WiFi (optional( •3G (optional ( وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112610
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