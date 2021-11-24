أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل UFACE402 SilkID

(للبيع)
|Features: •Face Capacity:3000 (1:N) •Fingerprint Capacity: 4000. •ID Card Capacity: 10,000 •Record Capacity:100,000 •Communication: TCP/IP,RS232/485,USB Host, •Wiegand out •Other Functions: Backup battery •access control ≤ 2 sec verification speed وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|24/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112612
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