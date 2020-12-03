أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

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صورة الاعلان: أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL - في الإسكندرية مصر

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أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف MB560-VL والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات.
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Royal Surveillance systems
التليفون: 01224179788

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العنوان: 13st sezo street- محطة الرمل
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 3/12/2020
رقم الإعلان: 2074960
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3/12/2020
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أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
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صورة الاعلان: أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco - في الإسكندرية مصر

أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل البوابات الامنية للكشف عن الاسلحة و المتفجرات 6 ZONE ماركة ZKTeco تتقدم شركة Royal Surveillance.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
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العنوان:

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اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة مرآة الكشف عن الاسلحة ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems الم.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

3/12/2020
صورة الاعلان: وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى - في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

وحدة تحكم وأنذارحريق 16 Zoneانتاج انجليزى يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظ.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY - في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

مبادرة تأمين دور العبادة بجهاز الكشف عن المتفجرات ماركة CONVOY يسعد شركة Royal Surveillance systems.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
صورة الاعلان: أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST - في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أفضل كاميرات مراقبة خارجية8 MP من HST يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة ا.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

10 جنيه

3/12/2020
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