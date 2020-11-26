(للبيع)
|أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل MB560-VL يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف MB560-VL والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Linux-Based Hybrid Biometric •Time & Attendance and Access Control Terminal •with Visible Light Facial Recognition •Display 2.8-inch
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074103
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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