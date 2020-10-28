(للبيع)
|أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K50 يشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف K50 للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 800. •ID Card Capacity: 1000 •Record Capacity:50,000 •Communication: TCP/IP,USB Host •Other Functions: Build-in battery, •simple acces
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|01224179788
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|العنوان:
|13 شارع سيزوستريس بمحطه الرمل- محطه الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/10/2020
|رقم الإعلان:
|2070706
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100 جنيه
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10 جنيه
1 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه
10 جنيه
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10 جنيه