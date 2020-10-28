أجهزة حضور وانصراف ماركة ZK Teco موديل K40

Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •ID Card Capacity:1000 •Record Capacity: 80,000 •Communication: TCP/IP,USB Host •Other function: Build-in battery,Simple access •control, SSR Report,2.8inch display وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال عمل عقود صيانة وإصلاح لجميع الهيئات للأستعلام أتصل على 034850367 – 01224179788 – 01098836236 صفحتنا على الفيس بوك :