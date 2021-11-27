أجهزة حضور والانصراف ماركة ZKTeco موديل MB2000

(للبيع)
|Features: •Display: 4.3TFT Touch screen •Face Capacity : 2000 •Fingerprint Capacity: 3000 •ID Card Capacity: 3000 •Logs Capacity: 100,000 •Algorithm Version: ZKFaceVX7.0&ZKFingerVX10. •2000mAh Backup battery •Communication: TCP/IP,RS232/485 •USB-Host: Two USB Host •Weigand Signal: Output وضمان لمدة عام كامل مع الاستبدال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Royal Surveillance systems
|التليفون:
|034850367 – 01224179788 – 01098836236
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|العنوان:
|13 st Sezostrees Alexandria Eygpt- محطة الرمل
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|27/11/2021
|رقم الإعلان:
|2112873
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