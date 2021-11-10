أجهزة تفتيش الحقائب XRAY

(للبيع)
|أجهزة كشف الشنط وفحص الحقائب اكس راى للحماية ضد مخاطر الهجمات الأرهابية يمكن استخدامة فى المطارات وفى الفنداق فى محطات القطار فى البنوك فى المعارض وجميع الاماكن العامة والحيوية للحد من انتقال الأسلحة المخبئة بجميع الحقائب مهما اختلف طبيعة الشنط فجهاز الاكس رى بمثابة جهاز انذار لأى جسم معدنى غريب الشكل أو أسلحة أو متفجرات منقولة داخل الشنط وهو جهاز تفتيش بالاشعة السينية مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات الأمنية للمنشائات الحكومية والفنادق والمطارات . للتواصل 0558860700
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|جمال
|التليفون:
|0558860700
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|العنوان:
|العليا- الرياض
الرياض - السعودية
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 ريال
|تاريخ الإعلان:
|11/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110911
1 ريال
1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
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1 ريال
1 ريال
1 دولار
1 دولار
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