أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: أجهزة تفتيش الحقائب بالأشعة السينية X RAY - في الرياض السعودية

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جهاز تفتيش الشنط والحقائب - X-RAY فى عالم لم تعد فية مسألة الأمن والأمان مسألة رفاهية أمن زوارك - منشأتك - موظيفك جهاز تفتيش الشنط والحقائب وكشف المواد الخطرو والأسلحة x-ray يعمل بالأشعه السينية ويعطي تنبيها صوتيا واضحا عند وجود أية مواد خطرة للمولات الكبرى و الفنادق ومحطات المترو والمراكز الحكومية وغيرها من الأماكن الهامة *** لدينا موديلات مختلفه وأشكال متعددة سرعة في التوريد والتركيب تدريب مجاني على استخدام الجهاز ضمان عامين للمراسلة 0558860700
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: جمال
التليفون: 0558860700

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: الرياض- عفيف
الرياض -

السعودية
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 ريال
تاريخ الإعلان: 4/7/2021
رقم الإعلان: 2098806
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